POL-OG: Zell am Harmersbach - Unter Drogen unterwegs

Kehl (ots) - In ein Geschäft in der Straße "Am Sundheimer Fort" gelangten bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde in das Gebäude über ein Fenster an der Rückseite, zwischen vergangenen Sonntag 0 Uhr und dem heutigen Freitagmorgen 00:40 Uhr, eingedrungen. Am Fenster entstand hierbei ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. /ag ...

mehr