Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbrecher unterwegs

Kehl (ots)

In ein Geschäft in der Straße "Am Sundheimer Fort" gelangten bislang unbekannte Täter. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde in das Gebäude über ein Fenster an der Rückseite, zwischen vergangenen Sonntag 0 Uhr und dem heutigen Freitagmorgen 00:40 Uhr, eingedrungen. Am Fenster entstand hierbei ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. /ag

