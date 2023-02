Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche Randalierer in Dahl

Hagen-Volmetal (ots)

Freitagnacht, gegen 01:30 Uhr, randalierten Jugendliche in der Straße "Am Volmewehr". Ein aufmerksamer Anwohner konnte drei Jugendliche beobachten, die eine Straßenlaterne demolierten und anschließend weiter in Richtung Sporthalle liefen.

Durch eintreffende Streifenwagen konnten mehrere Jugendliche im Nahbereich angetroffen werden. Eine Straßenlaterne war mittig gebrochen, sodass der obere Teil auf der Straße lag, eine weitere Laterne wurde derart aus der Verankerung gerissen, dass sie schief stand.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Firma Stadtlicht wurde noch in der Nacht informiert, um die Straßenlaternen zu sichern. (ab)

