POL-HA: Karneval 2023 in Hagen - Hinweise Ihrer Polizei

Hagen-Altenhagen (ots) - Als ein Hagener am Donnerstag (16.02.) in der Brinkstraße aus seinem Auto aussteigen wollte, stieß ein Radfahrer mit der geöffneten Fahrertür zusammen. Der 52-jährige VW-Fahrer hielt gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrzeug am Straßenrand, um dort zu parken. Der Mann gab an, zwar in den Rückspiegel geschaut und den aus Richtung Altenhagener Straße kommenden Pedelec-Fahrer gesehen zu haben, er ...

