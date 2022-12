Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Neuss-Holzheim - Mann mit 13 Meter Buntmetallkabel festgenommen

Düsseldorf (ots)

Am Haltepunkt Neuss-Holzheim kam es am Donnerstagmorgen (29. Dezember), um 3.00 Uhr, zu einem Buntmetalldiebstahl. Ein Tatverdächtiger wurde durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG gestellt. Ein weiterer Verdächtiger wurde durch Beamte der Bundespolizei ermittelt.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG bewegten sich in ziviler Kleidung im Bahnstreckenbereich Neuss-Holzheim und bemerkten zwei unbefugte Personen. Als sie sich näherten flüchteten die Männer. Ein 41-jähriger Marokkaner wurde durch die Mitarbeiter gestellt und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Der zweite Tatverdächtige konnte nicht mehr angetroffen werden.

Der 41-Jährige führte Werkzeug sowie 13 Meter Kupferkabel mit sich. Stehlgut und Tatwerkzeug wurden beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen 36-jährigen Deutschen, der vermutlich als zweiter Tatverdächtiger in Betracht kommt. Der 41-Jährige gab an, nicht mit dem Buntmetalldiebstahl in Verbindung zu stehen.

Gegen beide Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Der vorläufig Festgenommene wurde von der Wache in Düsseldorf entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell