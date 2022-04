Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstähle aus Pkw im Bereich Trier - Pfalzel - Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in Pfalzel, in der Ringstraße, zu einem Diebstahl aus einem grauen Mercedes Benz, B-Klasse. Einem bisher unbekannten Täter gelang es, sich auf bisher ungeklärte Weise, Zugang zum Fahrzeug zu verschaffen und konnte schließlich 25EUR Bargeld aus dem Pkw entwenden. Am Pkw selbst entstand kein Sachschaden.

In der Zeit von Montag, dem 18.04.2022, 18:00 Uhr bis Dienstag, 12:00 Uhr, kam es in der Ringstraße, nicht unweit vom zuvor genannten Tatort zu einem versuchten Diebstahl aus einem Pkw. Der graue Audi des Typs A4 stand dabei unverschlossen in einer ebenfalls unverschlossenen Garage. Der bisher unbekannte Täter konnte nach Durchsuchen des Fahrzeugs jedoch kein Diebesgut vorfinden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die sich auffällig an geparkten Fahrzeugen an diesen Tatorten verhielten, werden gebeten, sich an die zuständige Polizeiinspektion Schweich zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502/91570 e-mail: pischweich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell