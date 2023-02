Polizei Hagen

POL-HA: Drei Einbrecher am helllichten Tag auf frischer Tat festgenommen - Bürger versperrt Flüchtendem den Weg

Hagen-Emst (ots)

Am Freitag, 17.02.2023, rief eine Zeugin die Polizei gegen 9 Uhr in die Schultenhardtstraße. Kurz zuvor hatte sie beobachtet, wie drei Männer um ein Einfamilienhaus schlichen und sich Handschuhe anzogen. Anschließend stiegen sie auf Mülltonnen und hebelten ein Fenster auf. Ein Einbrecher stieg in das Haus ein, öffnete eine Terrassentür von innen und ließ seine Kumpanen herein. Als die Polizisten das Haus erreichten, sprang ein Täter aus einem Fenster und rannte davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, während weitere Polizisten das Gebäude umstellten. In der Karl-Ernst-Osthaus-Straße erkannte ein Autofahrer (30) die Situation und versperrte dem Flüchtenden den Weg. Dieser stürzte und konnte so durch die Polizisten gefesselt und festgenommen werden. Währenddessen durchsuchten die weiteren Beamten das Einfamilienhaus. Auf dem Dachboden versteckten sich die zwei verbliebenen Einbrecher. Auch sie wurden vorläufig festgenommen. Die Identitäten der Männer sind noch nicht geklärt. Einer von ihnen tauchte bereits mit unterschiedlichen Personaldaten auf. Die Hagener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sie prüft auch, ob die Einbrecher für weitere Taten in Betracht kommen. (hir)

