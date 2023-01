Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gartentür aufgehebelt

Dudenhofen (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 07.01.2023, 18:15 Uhr und dem 8.01.2023, 08:15 Uhr öffneten bislang unbekannte Täter eine verschlossene Metalltür zum Garten eines Wohnhauses in der Mozartstraße. An der Tür befanden sich Hebelspuren. Am Haus selbst konnten keine weiteren Einbruchspuren festgestellt werden. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld beobachtet? Hinweise telefonisch an die Polizei Speyer unter der 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.

