Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Streitigkeiten münden in Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 09.01.2023, gegen 01.00 Uhr, wurde durch Zeugen gemeldet, dass sich in der Mahlastraße, vor dem dortigen Hotel, mehrere Personen schlagen würden. Vor Ort konnten letztendlich elf männliche Personen festgestellt werden, welche alle zwecks einer Fortbildungsveranstaltung in Frankenthal weilten. Nach ersten Erkenntnissen hatte die Gruppe zusammen den Abend verbracht und aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen, sei es dann zum Streit gekommen, wobei schlussendlich ein 40-jähriger Mann aus Südheide, sowie zwei weitere bislang unbekannte Männer, drei Männer aus dieser Gruppe geschlagen haben sollen. Die genauen Hintergründe der Tat und die jeweilige Tatbeteiligung bedürfen weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell