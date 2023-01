POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung durch Graffiti

Dudenhofen (ots) - Am Samstag zwischen 17.00 und 22.00 Uhr wurde durch Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße eingebrochen. Entwendet wurde Schmuck. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle ...

mehr