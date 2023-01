POL-PDLU: Diebstahl von Fallrohren in Hochdorf

Schifferstadt (ots) - Eine Anwohnerin der Straße "Im Bachgarten" in Schifferstadt stellte am Morgen, des 07.01.2023 mehrere Hebelmarken an einem Fenster und an der Terrassentür ihres Anwesens fest. Sie gab an, dass sie am Vortag gegen 15:00 Uhr das Haus verlassen habe und am späten Abend zurückgekehrt sei. Heute Morgen hätte sie die Hebelmarken bemerkt. Den Tätern ist es nicht gelungen in das Anwesen einzudringen. ...

