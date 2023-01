Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Ein 17-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag um 19.28 Uhr die Große Pfaffengasse in Richtung Herdstraße. Ein 33-jähriger Fahrer eines PKW Skoda fuhr in Höhe Kaiserdomgymnasium aus Sicht des Radfahrers von rechts auf die Fahrbahn und übersah diesen. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer auf die Windschutzscheibe des PKW stürzte. Ein Atemalkoholtest bei Radfahrer ergab einen Wert von 0,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Eine weitere ärztliche Behandlung war nicht mehr erforderlich. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

