POL-PDLU: Speyer - Diebstahl von Zaunelementen

Waldsee (ots) - Wie erst am gestrigen Tag bekannt wurde, versuchten unbekannte Täter am 04.01.2023, zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr, erfolglos in ein Wohnhaus in der Max-Planck-Straße einzubrechen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 06235 495-4209 ...

