Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Koblenz am 18.11.2022 - gemeinsam gegen Taschendiebe

Koblenz (ots)

Nicht nur Bürgerinnen und Bürger lieben Weihnachtsmärkte - auch Taschendieben kommen diese gelegen. Sie suchen sich ihre Opfer auf Bahnhöfen, in Bussen und Bahnen - aber auch auf den bunt geschmückten Plätzen. Dabei nutzen sie das Gedränge inmitten des Budenzaubers, um reiche Beute zu machen. Meist treten die Taschendiebe in Gruppen auf und agieren arbeitsteilig nach dem Motto "Anrempeln, drücken, abdecken, ziehen, Beute übergeben." Bestohlen werden überwiegend Frauen als Handtaschen- und Rucksackträgerinnen, aber auch ältere Menschen und Männer, deren Geldbörsen aus den Hosen- und Jackentaschen gezogen werden.

Mit Eröffnung des Koblenzer Weihnachtsmarktes starten deshalb auch Polizei und Stadt Koblenz wieder zusammen die gemeinsame Präventionskampagne gegen Taschendiebstahl in der Vorweihnachtszeit. Während der Dauer des Weihnachtsmarktes wird die Polizei deshalb die betroffenen Bereiche fußläufig bestreifen und u.a. Kontrollen durchführen oder für Beratungsgespräche und sonstige Anliegen für Sie vor Ort zur Verfügung stehen.

Begonnen wird mit einer Auftaktveranstaltung durch die Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und den Leiter der Polizeidirektion Koblenz, Polizeidirektor Björn Neureuter, am Freitag, 18. November 2022 um 14:00 Uhr im Fürstenzimmer des Rathausgebäude II der Stadt Koblenz (nur für Eingeladene und Pressevertreter/-innen).

Unterstützt wird das Ganze ebenfalls durch die Bundespolizei, die örtlichen Ordnungsbehörden, Seniorensicherheitsberater/-innen, der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Koblenz sowie Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Koblenz 1.

Für alle Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes haben wir folgende Verhaltenstipps gegen Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. - Bewahren Sie Geld, Papiere, Bank- und Kreditkarten getrennt voneinander -aber dicht am Körper auf - etwa in verschlossenen Innentaschen, Brust- oder Gürteltaschen. - Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen. - Bei Abhebungen an Geldautomaten: lassen Sie sich nicht ablenken. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen, möglichst körpernah oder klemmen Sie sich diese unter den Arm. Nehmen Sie die Verschlussseite der Taschen immer zum Körper. - Lassen Sie Ihre Wertsachen / Taschen / Gepäck nie unbeaufsichtigt. - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt werden. - Notieren Sie niemals Ihre PIN irgendwo im Portemonnaie oder auf der Zahlungskarte. - Sollten Ihnen Zahlungskarten abhandengekommen sein, lassen Sie diese sofort für den weiteren Gebrauch zum Beispiel telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 sperren.

Denken Sie daran: wenn Sie sich in einer Gefahrensituation befinden, von einer Straftat erfahren oder sonstige verdächtige Hinweise der Polizei melden möchten, wählen Sie die 110! Wir helfen Ihnen!

