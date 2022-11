Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei sucht Zeugen und/oder Geschädigte eines Unfalls auf der A3/AS Neuwied

Koblenz (ots)

Gegen 11:10 Uhr befuhr heute ein weißer Audi A6 die A3 in Richtung Frankfurt/Main. An der AS Neuwied (36) fuhr der PKW in Richtung Straßenhaus von der Autobahn ab und verunfallte mit einem bisher unbekannten Fahrzeug. Hierbei verlor der weiße Audi den linken Außenspiegel.

Die Polizei sucht Zeugen oder Geschädigte, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur unter 02602 93270 zu melden.

