POL-WES: Kreis Wesel - Polizei gibt Tipps, wie Bewohner Einbrechern das Leben schwer machen

Wesel (ots) - Die Polizei sucht ein Mädchen, das mit einem Fahrrad einen Zweijährigen auf der Straße Hohe Straße angefahren hat. Der Junge wurde bei dem Unfall am Mittwoch leicht verletzt. Der Zweijährige war gegen 16 Uhr mit seinen Eltern zu Fuß in Richtung Berliner Tor unterwegs gewesen. Als das Mädchen an ihnen vorbeifahren wollte, touchierte es den Jungen. Der Junge stürzte auf den Boden. Die Polizei bittet ...

