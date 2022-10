Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw-Fahrer flüchtete nach Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Am Donnerstag, gegen 13.15 Uhr ging eine 17-Jährige mit ihrem Hund auf dem Freybergweg spazieren. Anschließend wollte sie die Reeser Landstraße im Bereich der Lichtzeichenanlage, in Richtung Hamminkelner Landstraße überqueren. Als sie bei Grünlicht die Fahrbahn betrat, bog gleichzeitig ein schwarzer großer Pkw vom Freybergweg kommend nach rechts in die Reeser Landstraße in Richtung Nordstraße ein. Hierbei erfasste der Pkw die Jugendliche. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Fahrer flüchtete und kümmerte sich nicht um die verletzte Person. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen großen schwarzen Pkw handeln. Am Steuer saß vermutlich ein Mann mit schwarzen Haaren.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das Fahrzeug und/oder den Fahrer geben können.

Hinweise an die Polizei in Wesel unter 0281-1070

