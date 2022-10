POL-WES: Wesel - Polizei sucht Mädchen und Zeugen nach Unfall

Schermbeck (ots) - Am Mittwoch hebelten Täter ein "auf Kipp" stehendes Fenster einer 83- jährigen Frau aus Schermbeck auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Während die Frau zu Hause an der Straße Marellenkämpe war, durchwühlten die Täter zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr einen Schrank und flüchteten anschließend ohne Beute durch das geöffnete Fenster. Die 83-jährige Frau aus Schermbeck räumte ...

