POL-OE: Rennradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Olpe (ots) - Am Donnerstag (12. Mai) versuchte ein zunächst unbekannter Mann, zwei Frauen in der Nähe des Vorstaubeckens in Olpe auszurauben. Gegen 10 Uhr ging der junge Mann auf eine 73-jährige Fahrradfahrerin in Höhe der Valentinskapelle zu, hielt ihr ein Messer vor den Oberkörper und verlangte Geld. Die 73-Jährige erwiderte, dass sie kein Geld habe. Der Mann ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete in Richtung ...

