POL-OE: Fahrraddiebstähle in Attendorn

Attendorn (ots)

Zwei Fahrraddiebstähle haben sich in den vergangenen Tagen in Attendorn ereignet.

Bereits am Mittwoch (11. Mai) stahl ein Unbekannter zwischen 15 und 20 Uhr in der Straße Schlüdernhof ein Fahrrad der Marke Giant. Der 57-jährige Besitzer hatte sein Rad zum Gehweg hin abgestellt, um Familienangehörige zu besuchen. Gegen 20 Uhr war das silberne Herrenfahrrad mit blau-silberner Lenksäule gestohlen. Der Wert liegt bei rund 80 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignet sich am Donnerstag (12. Mai) in der Münchener Straße. Zwischen 01:20 Uhr und 02:40 Uhr hebelten die Unbekannten eine Gartenhütte auf und stahlen zwei E-Bikes, die im Innenraum der Hütte zusätzlich mit zusätzlichen Schlössern gesichert waren. Der Besitzer bemerkte den Diebstahl am nächsten Morgen. Die beschädigten Schlösser ließen die Täter zurück.

Bei den Fahrrädern handelte es sich um E-Bikes der Marke Cube, einmal das Modell Reaction Hybrid Pro 500 29", in den Farben grau und gelb, und einmal das Modell Stereo Hybrid 140 HPC in petrol und rot. Die E-Bikes wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Der Wert liegt jeweils bei mehr als 2000 Euro.

Aufgrund von Videoaufnahmen lassen sich die Täter folgendermaßen beschreiben:

Täter 1:

- Aussehen: muskulöse Statur, trug eine Glatze - circa 50 Jahre alt - circa 190cm groß - Bekleidung: Beigefarbene Hose, mintfarbenes T-Shirt

Täter 2:

- Besonderes Merkmal: Tattoo (bestehend aus Dreiecken und Kreisen, vom rechten Unterarm ausgehend bis zum T-Shirt-Ansatz) - Circa 30 bis 40 Jahre alt - Circa 170cm groß - Bekleidung: lange Hose, weißes T-Shirt, weiße Sneaker mit neongrünen Elementen

Hinweise zu beiden Diebstählen nimmt die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

