Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Werkzeug entwendet

Schifferstadt (ots)

Während ein 28-jähriger aus Schifferstadt am Sonntagmittag Arbeiten an seinem Pkw in der Schulstraße durchführte, bekam er in einem kurzen, unbeobachteten Moment seinen Werkzeugkoffer entwendet, den er in einer Tüte neben seinem Fahrzeug belassen hatte. Neben dem schwarzen Werkzeugkoffer befanden sich noch ein blauer Akkuschrauber sowie anderes Werkzeug in der Tüte. Eine Nachbarin des Mannes konnte beobachten, dass ein um die 50 Jahre alter Mann in Begleitung einer Frau mit einer solchen Tüte in Richtung Burgstraße gelaufen sei. Der Mann habe einen grauen Kurzmantel getragen, die Frau eine rote Mütze, einen roten Schal und einen langen schwarzen Mantel. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell