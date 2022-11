Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 140 km/h über den Südring gerast: Polizei blitzt zu schnellen Motorradfahrer - Mettmann - 2211051

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (10. November 2022) hat die Polizei in Mettmann im Vorfeld nicht angekündigte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Das sind die Ergebnisse:

Im Kontrollzeitraum zwischen 8:15 Uhr am Morgen und 11:45 Uhr am frühen Mittag hatten die Experten des Mettmanner Verkehrsdienstes Stellung auf dem Südring bezogen, um dort die Geschwindigkeiten d22/11/051er Verkehrsteilnehmenden zu kontrollieren. Insgesamt fuhren in dieser Zeit 1.299 Auto-, Lkw- oder Motorradfahrerinnen und -fahrer an der Messstelle vorbei - wovon 56 von ihnen zu schnell waren.

Unrühmlicher "Tagesschnellster" war hierbei ein Motorradfahrer aus Düsseldorf, der mit 140 km/h bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde gemessen wurde. Hier bleibt nach Abzug der Toleranz eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 65 km/h übrig. Für den Fahrer bedeutet das ein zweimonatiges Fahrverbot sowie eine Geldbuße in Höhe von 600 Euro. Zudem muss der Mann für zwei Monate seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell