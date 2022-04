Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim, Kehl - Mit Alkohol hinterm Steuer, Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

Offenburg, Griesheim, Kehl (ots)

Mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sieht sich eine Renault-Fahrerin seit letzter Woche Donnerstag (24.03.2022) konfrontiert. Eine Zeugin meldete den Polizeibeamten, dass die Frau gegen 19:30 Uhr im Bereich Offenburg-Griesheim in Schlangenlinien fahren würde. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg ging dem Hinweis nach und folgte der Verdächtigen auf der B28 in Richtung Kehl. Auch sie erkannten die auffällige Fahrweise der Frau, weshalb der nachfolgende Verkehr von der Polizei blockiert wurde. An einer Tankstelle am Ortseingang von Kehl unterzogen die Beamten des Polizeireviers Kehl den Renault einer Kontrolle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über einem Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Die Zeugin schilderte bei einer nachträglichen Vernehmung, dass die Renault-Fahrerin auf der Strecke von Hesselhurst über Bühl, Griesheim sowie Sand in Richtung Kehl immer wieder in den Gegenverkehr geraten und es in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 19:50 Uhr an der Ortsausfahrt Griesheim in Richtung Sand beinahe zu einem Unfall gekommen sei. Ein Auto einer entgegenkommenden Kolonne sei der alkoholisierten Fahrerin in Richtung Bordstein ausgewichen. Zu einer Kollision sei es wohl nicht gekommen. Der möglicherweise gefährdete Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zu dessen Identität oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer 07851 893-0 zu melden.

