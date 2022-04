Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Räuberischer Diebstahl

Kehl (ots)

Nachdem ein Mitarbeiter am Donnerstagmorgen gegen 10:20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Blumenstraße beobachtet hatte, wie ein Mann zwei Flaschen Champagner in seine Kleidung steckte, sprach er diesen an, als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte. Er stellte zunächst eine der Flaschen wieder zurück in das Regal. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten den Einkaufsladen betraten stieß der Tatverdächtige einen Mitarbeiter zur Seite und versuchte mit der verbliebenen Flasche Champagner zu flüchten. Durch die anwesenden Beamten konnte er jedoch unter großem Widerstand festgehalten und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg wurde der 23-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde ein Haftbefehl wegen räuberischem Diebstahl erlassen. Der Mann wurde in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

