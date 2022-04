Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Anzeigen im Stundentakt

Offenburg (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen sieht sich ein 40 Jahre alter Mann seit Donnerstag konfrontiert. Nachdem er gegen 10:30 Uhr zunächst wegen eines Ladendiebstahls in einem Discounter in der Freiburger Straße auffällig wurde, soll er in dessen Folge versucht haben, den einschreitenden Ladendetektiv anzugreifen. Dem nicht genug, fiel rund eine Stunde später einer Polizeistreife das Fahrrad des Tatverdächtigen an einem Verbrauchermarkt in der Okenstraße auf. Als die Beamten das Geschäft überprüften, konnten sie den 40-Jährigen dabei ertappen, wie er den Kassenbereich mit Alkoholika im Rucksack passierte, ohne die Waren zu bezahlen. Der Mann sieht nun Anzeigen wegen Diebstahls und versuchter Körperverletzung entgegen.

/rs

