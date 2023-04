Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Zeugen zu einem Parkplatzrempler (17.04.2023)

Blumberg (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Tevesstraße. Ein Mann beobachtete einen silbernen Opel Vectra, der beim Einparken gegen einen geparkten Hyundai einer 72-Jährigen stieß. Dabei entstand am Hyundai Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro, am Opel in Höhe von etwa 500 Euro. Der 59-jährige Fahrer des Opel gab gegenüber der Polizei an, nichts von einem Zusammenstoß bemerkt zu haben. Die Beamten suchen nun den Zeugen, der den Unfall beobachtete und meldete, sich jedoch nicht mehr an der Unfallstelle aufhielt. Er wird gebeten, sich mit der Polizei in Blumberg unter der Telefonnummer 07702 41067 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell