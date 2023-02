POL-WHV: Einbruch in Einfamilienhaus in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots) - Am Sonntag, 26.02.2023, 23.51 Uhr, geht bei der Polizei in Wilhelmshaven die Mitteilung ein, dass es in einer Spielothek in der Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubüberfall gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei kann festgestellt werden, dass ein Einzeltäter die Spielothek betreten hat und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von ...

mehr