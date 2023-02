Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberische Erpressung zum Nachteil einer Spielothek in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, 26.02.2023, 23.51 Uhr, geht bei der Polizei in Wilhelmshaven die Mitteilung ein, dass es in einer Spielothek in der Grenzstraße in Wilhelmshaven zu einem Raubüberfall gekommen sei.

Beim Eintreffen der Polizei kann festgestellt werden, dass ein Einzeltäter die Spielothek betreten hat und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld forderte. Nach der Übergabe einer geringen dreistelligen Summe flüchtete der Täter über den Zugangsweg. Der Täter war nach Angaben des Opfers mit Kapuze, Sonnenbrille und Schal maskiert.

Bereits am 21.02.2023 ist dieselbe Spielothek überfallen worden. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die auffälliges Verhalten wahrgenommen haben, sich unter 04421/942-0 zu melden.

