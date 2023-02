POL-WHV: Farbschmierereien an der Grundschule Jungfernbusch

Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfallgeschehen Varel Am frühen Samstagmorgen, 02:25 Uhr, durchfuhr ein Sattelzug die dauerhaft eingerichtete Baustelle auf der B 437 in Nähe der Anschlussstelle Varel-Bockhorn. Dabei überfuhr er einige der dort stehenden Warnbaken. Eine der Baken schleuderte hoch und traf einen nachfolgenden Transporter der Marke Opel. An diesem, wie auch an den überfahrenen Warneinrichtungen, entstand ...

mehr