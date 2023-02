Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel vom 24. - 26.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallgeschehen Varel

Am frühen Samstagmorgen, 02:25 Uhr, durchfuhr ein Sattelzug die dauerhaft eingerichtete Baustelle auf der B 437 in Nähe der Anschlussstelle Varel-Bockhorn. Dabei überfuhr er einige der dort stehenden Warnbaken. Eine der Baken schleuderte hoch und traf einen nachfolgenden Transporter der Marke Opel. An diesem, wie auch an den überfahrenen Warneinrichtungen, entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unverzögert fort. Der Gesamtschaden beträgt ca. 5000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Sattelzug oder Fahrzeug-Führer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Varel

Am frühen Samstagnachmittag kam eine 39-jährige Frau aus Varel mit ihrem Pkw VW Golf nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne wodurch diese beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden gekümmert zu haben. Dank aufmerksamer Zeugen, die sich das Kennzeichen merkten, konnte die Halteranschrift ermittelt und die Fahrzeugführerin in ihrem Pkw vor ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Aufgrund vorhandener Alkoholisierung wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und entnommen. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung und Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2000EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell