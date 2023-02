Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 24.02 bis 26.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche und Diebstahlsdelikte

Durch mehrere bislang unbekannte Täter wird versucht in der Nacht zu Freitag, um 03:43 Uhr, die Scheibe der Eingangstür eines Kiosks in der Werftstraße mit einem zuvor entnommenen Gullydeckel einzuschlagen. Nachdem der Versuch misslingt, flüchten die Täter vom Tatort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04421/9420 entgegen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 07:30 Uhr, kam es in der Oldeoogestraße zum Aufbruch zweier Garagen. Eine weitere Garage wurde beim Versuch, in diese einzudringen, beschädigt. Ob Diebesgut erlangt worden ist, ist bislang nicht bekannt.

Am Freitag wurde durch die Geschädigten ein Einbruch in ihr Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus in der tom-Brok-Str. festgestellt. Hierbei wurden mehrere Werkzeuge sowie Kabel durch einen unbekannten Täter entwendet. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500EUR. Bereits am Donnerstag wurde ein Einbruch in einen Kellerraum eines weiteren Mehrparteienhauses in der tom-Brok-Str. gemeldet. Auch hier wurden Werkzeuge und die dazugehörigen Ladegeräte entwendet.Der Gesamtschaden beträgt ca. 400EUR.

Am Samstagmorgen um 07:40 Uhr betritt ein bislang unbekannter Beschuldigter außerhalb der Geschäftszeiten einen bereits geöffneten Verbrauchermarkt in der Gökerstraße. Er begibt sich unvermittelt mit einem Einkaufskorb des Marktes zu der Zigarettenverkaufsauslage an der Kasse und entnimmt aus dieser mehrere Zigarettenschachteln. Nachdem die Tat durch Mitarbeiter entdeckt worden ist, flüchtet der Täter mit dem Korb zu Fuß in Richtung Friederikenstraße. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung entkommt der Täter unerkannt.

Beschreibung:

- männlich, - ca. 30 - 35 Jahre alt - 165 - 170 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit dunkler Hose, schwarzem Kapuzenpullover, olivgrüner Jacke, weißes Cappy.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04421/9420 entgegen.

Am Samstag, in der Zeit zwischen 16:00 - 18:14 Uhr, hebelte ein Unbekannter auf dem Parkplatz des "Nautimo" in der Friedenstraße die Seitenscheibe eines Pkw mit einem Werkzeug auf und durchsuchte den Innenraum. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04421/9420 entgegen.

Verkehrsdelikte

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird am Samstagmittag gegen 12:30 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Straße Am Wiesenhof festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer eines Pkw unter dem Einfluss des Cannabis-Wirkstoffes THC steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

Am Sonntag um 11:10 Uhr wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein Transporter in der Otto-Meentz-Straße kontrolliert. Bei der Kontrolle wird festgestellt, dass der 31-jährige Fahrzeugführer aus Wilhelmshaven nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Brände

Am Samstagabend gerät um 23:50 Uhr in der Bismarckstraße der Motorraum eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw BMW in Brand. Beim Eintreffen der Polizei steht der Pkw im vorderen Fahrzeugbereich bereits in Vollbrand. Durch den Brand wird der Pkw stark beschädigt. Zudem entsteht an einem angrenzenden Gebäude leichter Schaden. Die Brandursache ist derzeit nicht geklärt. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

