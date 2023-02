Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Jever (ots)

Ein 82-jähriger Mann befährt am 23.02.2023 um 15:40 Uhr mit seinem Elektrofahrrad die Addernhausener Straße und fährt in Höhe der Rahrdumer Straße in den Kreisverkehr Richtung Upjeversche Straße ein. Eine zur Zeit noch unbekannte Frau befährt mit ihrem Pkw ebenfalls die Addernhausener Straße und hat die Absicht, nach rechts in die Rahrdumer Straße abzubiegen. Hierbei übersieht sie den Radfahrer und stößt mit diesem zusammen. Bei dem Sturz wird der Radfahrer leicht verletzt. An dem Fahrrad entsteht leichter Sachschaden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

