Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Fahrzeugführer mit 1,78 Promille kontrolliert

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Samstagmorgen gegen 02.15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau einen 25-jährigen Fahrzeugführer an der Kreuzstraße in Nendorf/Stolzenau, der bei einer Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,78 Promille aufwies. Den Beamten war zuvor im Rahmen der routinemäßigen Verkehrskontrolle deutlicher Atemalkoholgeruch aufgefallen. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Stolzenauer ein. Darüber hinaus beschlagnahmten sie seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell