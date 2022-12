Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: schwerer Unfall auf der L134

Neuenburg (ots)

Am 06.12.2022, gegen 13:50, kam es auf der L134 zwischen Neuenburg und Steinenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier PKW.

Beide PKW befuhren die L134 in Fahrtrichtung Steinenstadt. Die Fahrerin des ersten PKW beabsichtigte, nach links in den Gutnauer abzubiegen. Dies wurde durch die Fahrerin des zweiten PKW mutmaßlich zu spät wahrgenommen, sie fuhr auf das gerade abbiegende, vorausfahrende Fahrzeug auf. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden, die L134 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge bis ca. 15.13 Uhr voll gesperrt werden. Die Fahrerin des vorausfahrenden PKW wurde nur leicht verletzt, die Fahrerin des zweiten PKW kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

RM / FH

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell