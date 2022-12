POL-FR: Jestetten: Auto kommt unterhalb einer Böschung zum Stehen - Rettung der Insassen durch Einsatzkräfte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war es diese Woche am Montag oder am Dienstag, 06.12.2022, als offensichtlich ein höheres Fahrzeug in der engen Allmendstraße rangierte. Das mindestens 230 cm hohe Fahrzeug (Lieferwagen oder kleiner Lkw) blieb wohl am Dach des Anwesens Nr. 7 hängen und beschädigte auch an einer tiefer gelegenen Stelle ein ...

mehr