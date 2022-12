POL-FR: Winden/Oberwinden: Unfallflucht durch höheres Fluchtfahrzeug - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Dienstagmorgen, 06.12.2022, hat ein mutmaßlicher Defekt an einer Ölheizung zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Dettighofen geführt. Kurz vor 09:30 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Bei deren Eintreffen war kein Rauch mehr feststellbar. Eine Verpuffung in der ...

mehr