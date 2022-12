Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte Frau stiehlt Geld aus einer Spendenbox und wird gewalttätig - Polizei bittet um Hinweise!

Eine Frau soll am Dienstag, 06.12.2022, kurz nach 12:00 Uhr, in einem Geschäft in der Innenstadt von Bad Säckingen das Geld aus einer Spendenbox gestohlen haben und dann gewalttätig geworden sein. Die Unbekannte hatte sich im Geschäft in der Steinbrückstraße an einer Spendendose zu schaffen gemacht. Als sie von einem Mitarbeiter daraufhin am Weggehen gehindert werden sollte, soll sich die Tatverdächtige losgerissen und den Mitarbeiter gestoßen haben. Die Frau flüchtete zu Fuß und verlor dabei eine mitgeführte Plastiktüte. Sie soll zwischen 16 und 20 Jahren alt gewesen sein, mit rot/braunen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug Kopfhörer und einen schwarzen Mantel. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761 934-0 entgegen.

