POL-FR: Bad Säckingen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall und anschließender Flucht

Am Montagabend, 05.12.2022, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, soll es in der Hauensteinstraße in Höhe der Einmündung zur Anton-Leo-Straße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen sein. Die Polizei sucht Zeugen! Ein 74-jähriger Opel-Fahrer war dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, nachdem dieses aus der Anton-Leo-Straße auf die bevorrechtigte Hauensteinstraße eingebogen war. Ohne anzuhalten habe sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt. Am Opel wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

