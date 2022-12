Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Defekt an Ölheizung verursacht Rauchentwicklung - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 06.12.2022, hat ein mutmaßlicher Defekt an einer Ölheizung zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Dettighofen geführt. Kurz vor 09:30 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Bei deren Eintreffen war kein Rauch mehr feststellbar. Eine Verpuffung in der Heizung dürfte für den Rauch verantwortlich gewesen sein. Auch eine Putztür war aus den Angeln gerissen worden. Die Feuerwehren aus Dettighofen und Klettgau waren mit insgesamt drei Fahrzeugen im Einsatz.

