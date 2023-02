Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 24.02.2023 bis 26.02.2023

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall

26441 Jever, Sillensteder Straße/Mühlenstraße, 24.02.2023, 11.00 Uhr

Ein 63-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die Sillensteder Straße und muss im Einmündungsbereich zur Mühlenstraße verkehrsbedingt vor einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender 27-jähriger Pkw-Fahrer bemerkt dies zu spät und kann sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kommt zum Zusammenstoß, wobei an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entsteht. Verletzt wird niemand.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

26452 Sande, K312 / Mariensieler Straße, 24.02.2023, 15.55 Uhr:

Ein entsprechend gekennzeichneter Fahrschulwagen mit einer 28-jährigen Fahrschülerin, befährt die Kreisstraße 312 in Richtung Sande. Als die Bedarfsampel im Kreuzungsbereich zur Mariensieler Straße auf Gelb umspringt, bremst die Fahrschülerin ihren Pkw ab. Ein nachfolgender 23-jähriger Mann kann seinen Pkw nicht mehr rechtszeitig abbremsen und fährt hinten auf den Fahrschulwagen auf. Durch den Aufprall wird die Fahrschülerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden.

Sachbeschädigung:

Am Samstag, gegen 03.40 Uhr, beschädigt ein unbekannter Täter in der Bahnhofstraße in Jever den Sockel einer Zufahrtschranke. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Brandermittlung:

Aus bislang ungeklärter Ursache gerät am Samstag in der Mittagszeit eine Restmülltonne in der Straße Barghamm in Schortens/OT Sillenstede in Brand. Der Abfallbehälter war hinter einem Wohnhaus abgestellt. Durch die Hitzeentwicklung wird auch ein Fallrohr der Regenrinne in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wird durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Sillenstede gelöscht. Die Ermittlungen dauern an.

Sonstiges:

Am Samstag erhält die Polizei gegen 14.53 Uhr die Meldung, dass sich in Horumersiel möglicherweise ein Kite-Surfer nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser befreien könnte. Ausgehend von einer Notlage, werden entsprechende Rettungsmaßnahmen in Gang gesetzt. Während der folgenden Suchaktion durch die Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst, wird zunächst lediglich der Kite des Mannes gefunden. Der Kitesurfer selbst meldet sich darauf aber selbstständig und wohlbehalten von Land, so dass alle Maßnahmen abgebrochen werden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell