LKA-BW: Pressegespräch zum Polizeieinsatz am Montag, 2. Mai 2022 in Mannheim - Einladung für Medienvertretende

die Staatsanwaltschaft Mannheim, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sowie das Polizeipräsidium Mannheim laden zum gemeinsamen Pressegespräch, um den aktuellen Sachstand zum Ermittlungsverfahren darzustellen.

Das Pressegespräch findet am Mittwoch, 4. Mai 2022, um 17.00 Uhr im Raum "Kurpfalz" des Polizeipräsidiums Mannheim (L 6, 1, 68161 Mannheim) statt.

Medienschaffende werden zur besseren Planung gebeten, sich am heutigen Tag bis 16.00 Uhr per E-Mail an mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de unter namentlicher Benennung aller Teilnehmenden anzumelden. Innerhalb des Gebäudes des Polizeipräsidiums Mannheim gelten weiterhin Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Sofern Teilnehmende sich nicht an ihrem Sitzplatz befinden, gilt im gesamten Gebäude eine Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske. Der Zugang erfolgt über den Hintereingang des Polizeipräsidiums Mannheim (Neubau) an der Kreuzung L 6/M 5.

Zum Fall werden voraussichtlich sprechen:

- Leitender Oberstaatsanwalt Romeo Schüssler, Leiter der Staatsanwaltschaft Mannheim - Andreas Stenger, Präsident Landeskriminalamt Baden-Württemberg - Siegfried Kollmar, Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim

