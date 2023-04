Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bundesautobahn A81, Oberndorf - Rottweil) Auf der Autobahn gegen die Mittelschutzplanken gefahren - 17000 Euro Schaden

Villingendorf, Lkr. Rottweil, Bundesautobahn A81, Oberndorf - Rottweil (ots)

Rund 17000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am frühen Dienstagmorgen, kurz nach 00.30 Uhr, auf der Bundesautobahn A81 auf Höhe Villingendorf passiert ist. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem 2er BMW auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen. Zwischen den Autobahnanschlussstellen Oberndorf am Neckar und Rottweil, etwa einen Kilometer nach der Raststätte Neckarburg, kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanken. An dem Wagen entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 17000 Euro. Der 25-Jährige hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

