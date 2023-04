POL-SN: Radfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) - Zeugen wurden am gestrigen Tag gegen 12.20 Uhr in Schwerin/ Großer Dreesch auf einen augenscheinlich alkohlisierten Fahrzeugführer aufmerksam und riefen die Polizei. Ein 69-jähriger Schweriner hatte seinen Wagen, der starke Unfallschäden aufwies, an der Von-Stauffenberg-Straße abgestellt und konnte von der Polizei vor Ort angehalten werden. Der ...

mehr