Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrer alkoholisiert: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Schwerin (ots)

Zeugen wurden am gestrigen Tag gegen 12.20 Uhr in Schwerin/ Großer Dreesch auf einen augenscheinlich alkohlisierten Fahrzeugführer aufmerksam und riefen die Polizei. Ein 69-jähriger Schweriner hatte seinen Wagen, der starke Unfallschäden aufwies, an der Von-Stauffenberg-Straße abgestellt und konnte von der Polizei vor Ort angehalten werden.

Der Deutsche war stark alkoholisiert: Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,12 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Des Weiteren behielt die Polizei den Führerschein des Mannes ein und erstattete Strafanzeige.

Die Ursache der Frontschäden am weißen Kleinwagen des Tatverdächtigen blieb zunächst ungeklärt und ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats Schwerin. Es besteht der Verdacht, dass der Tatverdächtige im Vorwege einen Verkehrsunfall verursacht und sich unerlaubt entfernt haben könnte.

Die Polizei sucht nun Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu einem möglichen Verkehrsunfall machen, bei dem am gestrigen Tag oder vorher ein weißer Kleinwagen beteiligt gewesen sein könnte? Hinweise nimmt die Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 entgegen.

