POL-SN: Korrektur der Ortsbezeichnung zur Pressemitteilung vom 11.4.: "Motorradfahrer entzieht sich einer Verkehrskontrolle und erleidet schwere Verletzungen bei Verkehrsunfall"

Schwerin (ots) - In der Zeit vom 7. - 8.4. brachen unbekannte Tatverdächtige mehrere Garagen des Garagenkomplexes an der Ratzeburger Straße in Schwerin-Lankow auf. Bislang ist unbekannt, ob bei den Taten Stehlgut erlangt wurde. Strafanzeigen wurden aufgenommen. Mit den weiteren Ermittlungen ist das Kriminalkommissariat Schwerin betraut. Gesucht werden nun Zeugen ...

