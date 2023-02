Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - vier zum Teil schwer verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 14.40 Uhr fuhren drei hintereinander fahrende Fahrzeuge auf der B213 in Richtung Nordhorn. In Höhe der Einmündung Espenweg beabsichtigte der 28-jährige Fahrer eines Opel Meriva nach links abzubiegen und hielt zunächst verkehrsbedingt an. Der am Ende dieser Fahrzeugkolonne 25-jährige Fahrer eines Volvo V40 bemerkte dies zu spät und fuhr zunächst auf den vor ihm fahrenden 79-jährigen Fahrer einer Mercedes B-Klasse auf und schob diesen dadurch in den wartenden Opel. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 51-jährige Fahrerin eines Hyundai Tucson im Gegenverkehr, welche ebenfalls mit einem der beteiligten Fahrzeuge kollidierte. Der Fahrer des Volvo wurde leicht verletzt. Die Insassen des Mercedes, ein 79 und eine 74-Jährige wurden bei dem Auffahrunfall ebenfalls leicht verletzt, kamen jedoch vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der 28-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die 51-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell