Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dohren - Dachstuhlbrand bei einem Einfamilienhaus

Dohren (ots)

Gestern gegen 12.35 Uhr kam es in Dohren in der Straße Moorkamp zu einem Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Heizungsanlage ging der Dachstuhl in Flammen auf. Die Feuerwehren Herzlake, Wettrup und Haselünne waren mit fünf Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sodass das Haus bewohnbar bleibt. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

