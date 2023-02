Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Zeit von Montag (Rosenmontag) 17.00 Uhr bis Dienstag 7.30 Uhr kam es im Bereich der Lingener Innenstadt bzw. dem Ortsteil "Reuschberge" zu insgesamt sechs Sachbeschädigungen an PKWs. Hierbei beschädigte(n) der/die Täter jeweils die Reifen der Fahrzeuge. Diese standen zu diesem Zeitpunkt in der Mühlentorstraße, Weidestraße, Langschmidtsweg und Emsauenallee. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell