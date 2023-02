POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach Unfallflucht in der Gartenstraße gesucht

Meppen (ots) - Am Dienstag, zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr, kam es in Meppen in der Fürstenbergstraße auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall. Eine bislang unbekannte Person schob auf dem Parkplatz ihren Einkaufswagen gegen einen dort geparkten grauen VW Passat und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die genaue ...

mehr