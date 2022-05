POL-HS: Brand auf Balkon

Heinsberg-Dremmen-Kirchhoven (ots) - In der Nacht zu Donnerstag wurde in Heinsberg-Dremmen ein Imbisswagen, der an der Straße Am Waidberg stand, aufgebrochen. Die Täter hebelten die Tür auf und stahlen Tiefkühlware und Getränke. Auch ein an der Schwimmbadstraße in Kirchhoven stehender Kühlwagen war Ziel unbekannter Täter. Diese öffneten den Wagen gewaltsam. Was sie entwendeten, stand zum Zeitpunkt der ...

